Мирное население Харькова принудительно выселяется и заменяется солдатами ВСУ и наемниками

Киев проводит принудительную эвакуацию жителей некоторых районов Харьковской области, чтобы освободить их для Вооруженных сил Украины и наемников, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, как передает информационное агентство РИА Новости.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic