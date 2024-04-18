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РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям

Силовые структуры » Военные новости

Киев проводит принудительную эвакуацию жителей некоторых районов Харьковской области, чтобы освободить их для Вооруженных сил Украины и наемников, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, как передает информационное агентство РИА Новости.

РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил 3 апреля, что есть "определенные планы" по эвакуации горожан, однако на данный момент об этом лучше не говорить. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков; при этом утверждается, что Харьков сам по себе не попадает под это решение.

По словам Ганчева, большинство людей уже было эвакуировано из указанных поселков, контролируемых Киевом. Он отметил, что нередко встречается информация о принудительной эвакуации, планируемой прежде всего для предоставления места для военнослужащих и западных наемников, которые, к сожалению, насчитывают многочисленное присутствие. Они постоянно мобилизуются и пополняют свои ряды, поэтому необходимо размещать укровоенных где-то еще, заставляя обычных жителей покидать свои дома. Многие люди были выселены, причем в сторону западнее, а не в направлении России, что, к сожалению, означает неудобства для местных жителей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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