В Белоруссии задержан мужчина, стремившийся попасть в ряды украинской армии

СК Белоруссии задержал местного жителя за попытку уехать воевать за ВСУ

38-летнего белоруса обвиняют в попытке уехать воевать за украинскую армию. СК страны задержал местного мужчину, который настойчиво стремился попасть в ряды ВСУ.

Фото: flickr.com by NATO Training Mission-Afghanistan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Против него возбуждено уголовное дело.

На сайте СК Белоруссии сообщили, что уроженец Марьиной Горки хотел стать наемником ВСУ, а стал подозреваемым по уголовному делу. Когда началась СВО на Украине мужчина внимательно следил за действиями украинских бойцов и искал возможности отправиться в зону боевых действий на стороне Украины.

В марте 2023 года он попробовал незаконно попасть на Украину, тогда его привлекли к административной ответственности. После гражданин Белоруссии обратился в посольство Украины с просьбой принять его на службу в качестве добровольца. Однако ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.

На этом мужчина не остановился. Он нашел специализированный чат-бот в Telegram. Написал туда, дав понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами. Собеседник написал ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался, готов ли он совершить диверсию в Беларуси. Мужчина предложил в качестве платы за гражданство — подрыв железнодорожных путей.

После этого фигурант все же решил действовать через Польшу, но у него опять ничего не получилось, тогда его и задержали сотрудники МВД.