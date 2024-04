В Белоруссии задержан мужчина, стремившийся попасть в ряды украинской армии

38-летнего белоруса обвиняют в попытке уехать воевать за украинскую армию. СК страны задержал местного мужчину, который настойчиво стремился попасть в ряды ВСУ.

