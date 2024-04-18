Польша отказалась передавать системы ПВО Patriot Украине

Туск: Польша не располагает возможность передачи Patriot Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после совещания Европейского совета, что у Польши отсутствует возможность поставить Украине системы ПВО Patriot. Трансляция выступления Туска производится на польском телевидении.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии передать Украине еще одну систему Patriot и выразил надежду на возможность передачи еще шести систем Patriot от стран НАТО.

По словам Туска, Польша не имеет достаточного количества систем Patriot для передачи Украине, в отличие от Германии, которая уже передала Украине систему Patriot и призвала другие страны с подобными возможностями присоединиться к этой инициативе. Туск сообщил, что Голландия готова финансировать закупку одной системы Patriot для Украины.

Позиция России заключается в том, что поставки вооружений для Украины мешают дипломатическому урегулированию конфликта, привлекая прямое внимание стран НАТО и рассматриваясь как опасная игра с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться Россией как легальная цель. Лавров также отметил, что помимо поставок оружия, США и другие страны НАТО участвуют в конфликте через подготовку военных кадров. Кремль высказал мнение, что увеличение поставок оружия для Украины со стороны Запада не способствует мирному урегулированию ситуации и может иметь негативные последствия.