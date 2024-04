Польша отказалась передавать системы ПВО Patriot Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после совещания Европейского совета, что у Польши отсутствует возможность поставить Украине системы ПВО Patriot. Трансляция выступления Туска производится на польском телевидении.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic