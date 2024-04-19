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Экс-разведчик армии США заявил о массовой сдаче украинских подразделений под Часов Яром

Риттер: ВСУ массово сдаются в плен под Часов Яром

Силовые структуры » Военные новости

Лучшие отряды ВСУ, направленные в район Часов Яр, отказываются сражаться и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Риттер: ВСУ массово сдаются в плен под Часов Яром
Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Риттера, ВСУ послали в Часов Яр три лучших отряда, состоящих из нацистов и фанатиков. 25-я бригада уже сдается, 67-я отказывается даже отправляться туда, а нацисты из батальона "Азов"* вообще отступают и отказываются участвовать в боевых действиях.

Согласно аналитике, Вооруженные Силы Украины теряют единство, что вскоре может привести к полному краху армии. Как подметил Риттер, в данный момент украинская армия испытывает износ, а удары российских войск наносятся таким образом, чтобы увеличить потери силовиков из Киева.

В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в передаче "Соловьев Live" сообщил, что российские отряды активно сражаются в районе Часова Яра. По его словам, предсказывать время освобождения города пока рано, но оно приближается.

На прошлой неделе в Министерстве Обороны сообщили, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова из состава воздушно-десантных войск "Юг" захватили украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

* — Запрещенная в России экстремистская организация.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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