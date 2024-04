Экс-разведчик армии США заявил о массовой сдаче украинских подразделений под Часов Яром

Лучшие отряды ВСУ, направленные в район Часов Яр, отказываются сражаться и отступают с позиций, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International