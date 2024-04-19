Наступление или оборона: как ВСУ будут использовать ATACMS и F-16

Военный эксперт Союстов: у ВСУ нет потенциала для новых наступательных авантюр

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный обозреватель Андрей Союстов высказал свое мнение относительно свежих поставок вооружений на Украину, включая дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать дальности до 300 километров. По его словам, весь этот арсенал, включая ATACMS и истребители F-16, не будет задействован Украиной в наступательных операциях, сообщает "Военное дело".

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Союстов выразил убеждение, что к лету 2024 года у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не будет достаточного потенциала для крупномасштабных наступательных действий. Поставки оружия, в основном, будут направлены на укрепление оборонительных позиций и удержание фронта. Он отметил, что хотя боеприпасы и ракеты будут доставляться, они будут использоваться исключительно для укрепления обороны ВСУ.

Союстов подчеркнул, что текущая ситуация свидетельствует о нехватке у Украины возможностей для наступательных действий, что отражается, например, в процессе переформирования украинских военных подразделений.

Эксперт выразил твердое убеждение в том, что Украина больше не будет предпринимать наступательные действия. Он ожидает, что ВСУ сконцентрируются на обороне и увеличат число атак на российские тылы, включая террористические акты.

Союстов заключил, что такая стратегия будет продолжаться, поскольку Украина будет постоянно стараться демонстрировать свои возможности перед Западом, чтобы получать дальнейшую поддержку в виде финансирования на военные нужды.