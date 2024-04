В США заявили, что Владимир Зеленский отправляет украинцев на верную гибель

Украинцы осознали, что США использовали их как массовый резерв в своей конфликтной операции, поэтому стали активно сдаваться в плен и избегать повесток, отметил американский защитник прав человека Аджаму Барака.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International