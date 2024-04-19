В США заявили, что Владимир Зеленский отправляет украинцев на верную гибель

Правозащитник из США: украинцы гибнут за интересы Америки

Украинцы осознали, что США использовали их как массовый резерв в своей конфликтной операции, поэтому стали активно сдаваться в плен и избегать повесток, отметил американский защитник прав человека Аджаму Барака.

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Он заявил, что жители Украины, в конце концов, осознали, что они подготавливались к уничтожению в целях геополитических интересов Соединенных Штатов, которые никак не связаны с ними. Правозащитник отдельно отмечает, что результатом стали массовые капитуляции на фронте и люди, уходящие от призыва в армию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим чрезвычайного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ об общей мобилизации. Покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещено. Шестнадцатого апреля условия призыва в Вооруженные Силы Украины ужесточили, приняв новый законопроект. В нем предусмотрено, что военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкомата и полиции. Уклоняющиеся от призыва могут лишиться права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не установлены. Эту норму убрали из текста, что вызвало возмущение у некоторых депутатов.

Призыв в украинскую армию часто осуществляется насильственными методами. Сотрудники военкоматов применяют физическое воздействие и совершают незаконные действия. Нередко киевские чиновники избивают призывников или похищают их с целью выполнения плана мобилизации.