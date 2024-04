Запорожье и Херсон: Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в подконтрольных Киеву городах

Около 8:00 утра в Запорожье, временно оккупированном украинскими нацистами, прозвучала серия громких взрывов. По предварительным данным, первые удары были нанесены баллистическими ракетами "Искандер", сообщил Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic