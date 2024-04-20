Запорожье и Херсон: Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в подконтрольных Киеву городах

В подконтрольном Киеву Запорожье поражен объект инфраструктуры, в Херсоне тоже громко

Около 8:00 утра в Запорожье, временно оккупированном украинскими нацистами, прозвучала серия громких взрывов. По предварительным данным, первые удары были нанесены баллистическими ракетами "Искандер", сообщил Владимир Рогов в своем Телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Удары пришлись по объектам инфраструктуры в районе 8-го посёлка Соцгорода, которые использовались режимом Зеленского для ведения боевых действий. Власти Запорожья, в частности, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры.

Не спокойно сегодня ВСУ и в Херсоне. Сообщается о прилетах, но подробности пока выясняются.