Кошмарная ночь для Киева: российская армия уничтожила несколько украинских МиГ-29 и установок С-300

Вооружённые силы РФ уничтожили несколько самолётов МиГ-29 и систем С-300 ВСУ, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Меркурис уточнил, что украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Британец предположил, что ВС РФ уничтожили четыре самолёта.
"Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — отметил эксперт.
По его словам, ночь для Украины выдалась кошмарная — помимо истребителей армия потеряла четыре системы ПВО С-300.
В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских МиГ-29 и четырёх военно-транспортных Ан-26, а также поражении четырёх установок С-300 и немецкой ЗРК IRIS-T.
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