Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Как уберечь от змей дачный участок
Три самые эффективные процедуры для быстрого уменьшения отека
На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко
Официальная стоимость квадратного метра в Самаре составляет 36т рублей
Рецепт салата из чечевицы с огурцами: необычное сочетание
Эксперты выделили кошачьи особенности
Раскрыты секреты хорошей формы известных турецких актёров
"Известия": ВКС РФ сбросят ФАБы на украинские позиции за Ерёмина
Кошмарная ночь для Киева: российская армия уничтожила несколько украинских МиГ-29 и установок С-300

Меркурис: ВС РФ ликвидировали четыре украинских МиГ-29 и С-300

1:01
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили несколько самолётов МиГ-29 и систем С-300 ВСУ, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Меркурис: ВС РФ ликвидировали четыре украинских МиГ-29 и С-300
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пичугин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Меркурис уточнил, что украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Британец предположил, что ВС РФ уничтожили четыре самолёта.

"Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — отметил эксперт.

По его словам, ночь для Украины выдалась кошмарная — помимо истребителей армия потеряла четыре системы ПВО С-300.

В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских МиГ-29 и четырёх военно-транспортных Ан-26, а также поражении четырёх установок С-300 и немецкой ЗРК IRIS-T.

Ранее в Китае разработали систему обнаружения американских истребителей F-22 Raptor.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Пять заблуждений о средствах для кожи при атопическом дерматите
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна
Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе
Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Названа страна с самыми популярными котами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников