Кошмарная ночь для Киева: российская армия уничтожила несколько украинских МиГ-29 и установок С-300

Меркурис: ВС РФ ликвидировали четыре украинских МиГ-29 и С-300

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили несколько самолётов МиГ-29 и систем С-300 ВСУ, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пичугин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Меркурис уточнил, что украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Британец предположил, что ВС РФ уничтожили четыре самолёта.

"Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ", — отметил эксперт.

По его словам, ночь для Украины выдалась кошмарная — помимо истребителей армия потеряла четыре системы ПВО С-300.

В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских МиГ-29 и четырёх военно-транспортных Ан-26, а также поражении четырёх установок С-300 и немецкой ЗРК IRIS-T.

Ранее в Китае разработали систему обнаружения американских истребителей F-22 Raptor.