Зеленский снова сообщил о возможном обсуждении с РФ урегулирования конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о возможном обсуждении с Россией урегулирования конфликта. Об этом он упомянул в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — цитируют украинского лидера РИА Новости.
Напомним, что в конце марта 2024 года он заявил впервые, что мирные переговоры Москвы и Киева могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.
Ранее стало известно, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине, на которой не будет представителей от России.
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