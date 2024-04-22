Зеленский снова сообщил о возможном обсуждении с РФ урегулирования конфликта

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Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о возможном обсуждении с Россией урегулирования конфликта. Об этом он упомянул в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — цитируют украинского лидера РИА Новости.

Напомним, что в конце марта 2024 года он заявил впервые, что мирные переговоры Москвы и Киева могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.

Ранее стало известно, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет мирная конференция по Украине, на которой не будет представителей от России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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