Политолог Игорь Гвритишвили объяснил невозможность признания Украины террористическим государством

Политолог Гвритшвили: с террористическим государством нельзя вести переговоров

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Игорь Гвритишвили в эксклюзивном комментарии изданию Pravda. ru объяснил причину, по которой Украину нельзя признавать террористическим государством: в этом случае с ней невозможно будет никаких переговоров.

"Это значит надо уничтожить государство, если логично рассуждать, признав его террористом. Это невозможно", — рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что отдельные лица могут быть объявлены террористами, но признать целое государство террористическим, тем самым объявив преступными сами его институты, правовые нормы, любое руководящее лицо — невозможно, тем более, если с ним планируется проводить переговоры.

Ранее Валентина Матвиенко в интервью Дмитрию Киселёву заявила, что киевский режим является террористическим, но Украина террористическим государством не является.

В истории был прецедент наличия террористического государства ИГИЛ* (запрещённая в России группировка). Однако основание государства, его правовой фундамент были заложены террористами, и потому оно было террористическим.

Украина же как государство основана ещё в годы СССР, имеет статус члена ООН с 1945 года и сама по себе террористическим государством, подлежащим ликвидации пока являться не может.