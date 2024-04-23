Политолог Игорь Гвритишвили в эксклюзивном комментарии изданию Pravda. ru объяснил причину, по которой Украину нельзя признавать террористическим государством: в этом случае с ней невозможно будет никаких переговоров.
"Это значит надо уничтожить государство, если логично рассуждать, признав его террористом. Это невозможно", — рассказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что отдельные лица могут быть объявлены террористами, но признать целое государство террористическим, тем самым объявив преступными сами его институты, правовые нормы, любое руководящее лицо — невозможно, тем более, если с ним планируется проводить переговоры.
Ранее Валентина Матвиенко в интервью Дмитрию Киселёву заявила, что киевский режим является террористическим, но Украина террористическим государством не является.
В истории был прецедент наличия террористического государства ИГИЛ* (запрещённая в России группировка). Однако основание государства, его правовой фундамент были заложены террористами, и потому оно было террористическим.
Украина же как государство основана ещё в годы СССР, имеет статус члена ООН с 1945 года и сама по себе террористическим государством, подлежащим ликвидации пока являться не может.
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