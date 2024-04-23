Названы средства, способные достичь паритета в контрбатарейной борьбе с ВСУ

Аналитик Даманцев рассказал о возможностях советских пушек М-46

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В статье для "Военного дела" аналитик Евгений Даманцев исследовал характеристики 130-мм активно-реактивных осколочно-фугасных снарядов, специально адаптированных для использования с советскими артиллерийскими орудиями М-46. По мнению аналитика, внедрение в эксплуатацию орудий М-46, а также применение иранских и китайских боеприпасов, позволяет достичь частичного равновесия в противобатарейной борьбе с длинноствольной артиллерией Вооруженных Сил Украины.

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Дополнительно в статье обсуждается малоизвестный советский проект 130-мм управляемого снаряда под названием "Фирн-1". Этот снаряд представляет собой альтернативу снарядам "Краснополь", и, если бы он достиг уровня оперативного использования, мог бы значительно повысить дальность и точность артиллерийского огня.

Даманцев отмечает, что "Фирн-1" является уменьшенным конструктивным гибридом 152-мм управляемого артиллерийского снаряда "Сантиметр-М" и 240-мм корректируемой мины "Смельчак-М".

Одной из ключевых особенностей снарядов "Фирн-1" является использование газодинамической системы коррекции вместо аэродинамических рулей, что, по мнению автора, могло бы увеличить надежность системы управления полетом.

Даманцев утверждает, что применение таких снарядов в сочетании с орудиями М-46 и другими артиллерийскими системами, например, РСЗО "Торнадо-С", могло бы обеспечить значительное преимущество для артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации на фронтах Средней Восточной Окраины.