Новые катера усилят Днепровскую флотилию: названы потенциальные опасности

Планы ВМФ России по усилению Днепровской флотилии с помощью артиллерийских катеров проекта 1204 "Шмель" и высокоскоростных десантных катеров на воздушной подушке проекта 1206 "Кальмар" могут столкнуться с серьезными вызовами, сообщает EADaily.

Фото: минобороны.рф by Антон Блинов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International