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Новые катера усилят Днепровскую флотилию: названы потенциальные опасности

ВМФ России обновляет флотилию на Днепре несмотря на угрозы

Силовые структуры » Военные новости

Планы ВМФ России по усилению Днепровской флотилии с помощью артиллерийских катеров проекта 1204 "Шмель" и высокоскоростных десантных катеров на воздушной подушке проекта 1206 "Кальмар" могут столкнуться с серьезными вызовами, сообщает EADaily.

ВМФ России обновляет флотилию на Днепре несмотря на угрозы
Фото: минобороны.рф by Антон Блинов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эти катера оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы, которые способны подавлять каналы GPS и управление БПЛА, однако они уязвимы для современных ракет "Нептун", которые могут обнаружить и поразить цели даже в сложных морских условиях. Существует необходимость в разработке новых средств защиты, включая сверхвысокочастотные генераторы для защиты от ракетного вооружения.

Также под угрозой оказываются штатные противокумулятивные защиты катеров, неспособные защитить от тяжелых боеприпасов.

Сложная оперативно-тактическая обстановка в регионе и наличие многочисленных противотанковых комплексов на западном побережье Днепра создают дополнительные риски для успешной реализации планов по возрождению флотилии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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