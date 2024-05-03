Специалисты из ЧВК "Вагнер" разоружили отряд боевиков в ЦАР

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские специалисты из состава ЧВК "Вагнер" провели переговоры с лидерами центральноафриканской группировки "Антибалака" на юге ЦАР о разоружении и прекращении притеснений местных жителей.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отмечается, что встреча российских представителей и лидерами местных боевиков прошла в городе Куанго, расположенном в префектуре Уака. В ходе диалога были достигнуты договоренности о полном разоружении бойцов "Антибалаки" из города Лиссара в 30 км от Куанго и реинтеграции его представителей в мирную жизнь ЦАР.

Также специалисты ЧВК "Вагнер" и лидеры "Антибалаки" достигли соглашения о снятии барьеров и свободном перемещении всех сторон в зоне Куанго — в том числе и в самом городе. По свидетельству очевидцев, успешное проведение переговоров обрадовало местных жителей, долгое время страдавших от притеснений о стороны боевиков. После оглашения результатов переговоров на улицы Куанго вышли толпы людей, радостно приветствующих достигнутые соглашения.

Напомним, специалисты и инструкторы ЧВК "Вагнер" продолжают вести свои деятельность в странах Африки. В Центральноафриканской Республике специалисты ЧВК "Вагнер" находятся по приглашению президента страны Фостен-Арканжа Туадера с 2018 года: там российские инструкторы проводят подготовку кадрового состава армии ЦАР.