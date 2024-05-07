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Западные журналисты полагают, что отправка всех европейских войск не поможет Украине

Украину не сможет спасти "вся европейская рать"

Силовые структуры » Военные новости

Отправка войск всех европейских стран не изменит ситуацию на Украине, согласно статье dikGAZETE.

Украину не сможет спасти "вся европейская рать"
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Западные страны перепробовали различные способы, включая манипуляции, поддержку наемниками и техникой, экономические санкции и формирование общественного мнения через мировые СМИ. Журналисты издания полагают, что трудно понять, почему союзники Киева, потерпевшие неудачу во всех своих попытках, вновь пробуют то же самое.

Киев продолжает просить о большей помощи, несмотря на неудачи союзников. Европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте, включая возможность отправки войск в восточноевропейскую страну при определенных условиях. Военные эксперты НАТО полагают, что европейские армии не приспособлены к реалиям войны на Украине. 

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять войска на Украину требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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