Отправка войск всех европейских стран не изменит ситуацию на Украине, согласно статье dikGAZETE.
Западные страны перепробовали различные способы, включая манипуляции, поддержку наемниками и техникой, экономические санкции и формирование общественного мнения через мировые СМИ. Журналисты издания полагают, что трудно понять, почему союзники Киева, потерпевшие неудачу во всех своих попытках, вновь пробуют то же самое.
Киев продолжает просить о большей помощи, несмотря на неудачи союзников. Европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте, включая возможность отправки войск в восточноевропейскую страну при определенных условиях. Военные эксперты НАТО полагают, что европейские армии не приспособлены к реалиям войны на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять войска на Украину требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.