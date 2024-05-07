Западные журналисты полагают, что отправка всех европейских войск не поможет Украине

Украину не сможет спасти "вся европейская рать"

Отправка войск всех европейских стран не изменит ситуацию на Украине, согласно статье dikGAZETE.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Западные страны перепробовали различные способы, включая манипуляции, поддержку наемниками и техникой, экономические санкции и формирование общественного мнения через мировые СМИ. Журналисты издания полагают, что трудно понять, почему союзники Киева, потерпевшие неудачу во всех своих попытках, вновь пробуют то же самое.

Киев продолжает просить о большей помощи, несмотря на неудачи союзников. Европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте, включая возможность отправки войск в восточноевропейскую страну при определенных условиях. Военные эксперты НАТО полагают, что европейские армии не приспособлены к реалиям войны на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления западных стран о готовности направлять войска на Украину требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы.