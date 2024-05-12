Сотрудники ТЦК на Украине начали охоту на водителей рейсовых автобусов

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования начали задерживать водителей рейсовых автобусов и направлять их в военкоматы.
Местные жители сняли на видео, как мужчина рассказывает о том, что водителей массово снимают с рейсов. По его словам, накануне на блокпосту остановили одного водителя, а позже задержали ещё одного — из Одессы. Их отправили в военкомат на медкомиссию.
Прежде активность военкомов распространялась в основном на пассажиров, когда, автобусы останавливали на дороге и выводили мужчин призывного возраста. теперь пришла очередь и водителей.
Ранее в украинских средствах массовой информации появилась информация о размещении сотрудников военкоматов на блокпостах во Львовской области. Однако о размещении военкомов на блокпостах по всей Украине не сообщалось.
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