Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять новую оборонительную стратегию, сообщает EADaily.
Согласно украинскому Telegram-каналу "Резидент", который ссылается на источник в Офисе Президента Украины, Сырский выдвинул свое предложение на последнем совещании.
Он предложил основываться на стратегии, использованной немецким вермахтом на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Немцы применяли концепцию "городов-крепостей", превращая города в мощные укрепления, а поля использовались как места для маневров, а не как главные позиции.
Ключевыми укрепленными городами были, например, Кенигсберг и Познань. В ответ на это, Красная армия часто обходила такие укрепления, оставляя их окруженными, а затем штурмовала их с использованием тактики штурмовых групп.
Сырский осознает, что внедрение подобной концепции в Украине может привести к разрушению городов и значительным человеческим потерям, подобно тому, что произошло с Кенигсбергом.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.