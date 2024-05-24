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EADaily: главком ВСУ предложил использовать оборонительную стратегию Вермахта

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять новую оборонительную стратегию, сообщает EADaily.

EADaily: главком ВСУ предложил использовать оборонительную стратегию Вермахта
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно украинскому Telegram-каналу "Резидент", который ссылается на источник в Офисе Президента Украины, Сырский выдвинул свое предложение на последнем совещании.

Он предложил основываться на стратегии, использованной немецким вермахтом на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Немцы применяли концепцию "городов-крепостей", превращая города в мощные укрепления, а поля использовались как места для маневров, а не как главные позиции.

Ключевыми укрепленными городами были, например, Кенигсберг и Познань. В ответ на это, Красная армия часто обходила такие укрепления, оставляя их окруженными, а затем штурмовала их с использованием тактики штурмовых групп.

Сырский осознает, что внедрение подобной концепции в Украине может привести к разрушению городов и значительным человеческим потерям, подобно тому, что произошло с Кенигсбергом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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