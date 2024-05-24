Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о прорыве границы российскими войсками в Харьковской области. В результате украинские военные потеряли контроль над десятью сёлами.
В деле фигурируют 28 командиров Вооружённых сил Украины, сообщает издание "Страна", ссылаясь на документ, размещённый в украинском судебном реестре.
Впрочем, "рыба гниёт с головы", и претензии следовало бы предъявлять местному верховному главнокомандующему некому Зеленскому, который лично посещал "неприступные" оборонительные рубежи на границе в Харьковской области, которые затем оказались просто блефом. Впрочем, тотальная коррупция на Украине на этот раз сыграла против киевского режима, который не сумел должным образом подготовиться к наступлению ВС РФ.
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