На Украине начали поиски виноватых в прорыве границы в Харьковской области

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о прорыве границы российскими войсками в Харьковской области. В результате украинские военные потеряли контроль над десятью сёлами.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В деле фигурируют 28 командиров Вооружённых сил Украины, сообщает издание "Страна", ссылаясь на документ, размещённый в украинском судебном реестре.

Впрочем, "рыба гниёт с головы", и претензии следовало бы предъявлять местному верховному главнокомандующему некому Зеленскому, который лично посещал "неприступные" оборонительные рубежи на границе в Харьковской области, которые затем оказались просто блефом. Впрочем, тотальная коррупция на Украине на этот раз сыграла против киевского режима, который не сумел должным образом подготовиться к наступлению ВС РФ.