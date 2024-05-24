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На Украине начали поиски виноватых в прорыве границы в Харьковской области

Силовые структуры

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о прорыве границы российскими войсками в Харьковской области. В результате украинские военные потеряли контроль над десятью сёлами.

На Украине начали поиски виноватых в прорыве границы в Харьковской области
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В деле фигурируют 28 командиров Вооружённых сил Украины, сообщает издание "Страна", ссылаясь на документ, размещённый в украинском судебном реестре.

Впрочем, "рыба гниёт с головы", и претензии следовало бы предъявлять местному верховному главнокомандующему некому Зеленскому, который лично посещал "неприступные" оборонительные рубежи на границе в Харьковской области, которые затем оказались просто блефом. Впрочем, тотальная коррупция на Украине на этот раз сыграла против киевского режима, который не сумел должным образом подготовиться к наступлению ВС РФ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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