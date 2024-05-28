Русофобия за гранью. Эстония надеется, что все страны разрешат ВСУ бить по территории России

Эстония надеется, что все страны разрешат Киеву бить по территории РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эстония очень ждёт, когда все страны разрешат украинской армии бить по территории Российской Федерации.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече министров оборонных ведомств стран Европейского союза в Бельгии.

"Не нормально, что РФ наносит удары по Украине с большого расстояния, а украинцы вынуждены воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Поэтому моя позиция очень чёткая: конечно, Украина должна иметь все возможности защитить свою страну и свой народ", — отмечает прибалтийский русофоб.

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен тоже заявила, что они никогда не исключали, что киевской власти "придётся бить по России".

Украина в состоянии войны, и возможно, что ВСУ "придётся наносить удары по России", подчеркнула она.

Ранее официальные Рим и Берлин выступили против ударов западным оружием по РФ украинской армией.