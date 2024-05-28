Эстония очень ждёт, когда все страны разрешат украинской армии бить по территории Российской Федерации.
Об этом сообщает глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече министров оборонных ведомств стран Европейского союза в Бельгии.
"Не нормально, что РФ наносит удары по Украине с большого расстояния, а украинцы вынуждены воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Поэтому моя позиция очень чёткая: конечно, Украина должна иметь все возможности защитить свою страну и свой народ", — отмечает прибалтийский русофоб.
Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен тоже заявила, что они никогда не исключали, что киевской власти "придётся бить по России".
Украина в состоянии войны, и возможно, что ВСУ "придётся наносить удары по России", подчеркнула она.
Ранее официальные Рим и Берлин выступили против ударов западным оружием по РФ украинской армией.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.