Отказ президента США Джо Байдена от участия в швейцарском саммите по Украине — "дипломатическое фиаско" администрации украинского президента.
Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, подчёркивая, что для американского лидера гораздо важнее собственная предвыборная кампания и предстоящие выборы, чем "бестолковый саммит в Швейцарии".
Журналисты издания отмечают, что Владимир Зеленский уже выразил своё разочарование по поводу "дипломатического фиаско", однако американская сторона никак не отреагировала на это.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.