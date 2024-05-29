Отказ Байдена от участия в саммите по Украине — дипломатическая оплеуха Киеву

Отказ Байдена от саммита по Украине — удар по Зеленскому

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отказ президента США Джо Байдена от участия в швейцарском саммите по Украине — "дипломатическое фиаско" администрации украинского президента.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, подчёркивая, что для американского лидера гораздо важнее собственная предвыборная кампания и предстоящие выборы, чем "бестолковый саммит в Швейцарии".

Журналисты издания отмечают, что Владимир Зеленский уже выразил своё разочарование по поводу "дипломатического фиаско", однако американская сторона никак не отреагировала на это.