Под Часовым Яром после удара РФ под землёй погребено целое подразделение с офицерами ВСУ

Под Часовым Яром заживо похоронено целое подразделение с офицерами ВСУ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Под Часовым Яром после российского удара под землёй погребено целое подразделение с офицерами армии Украины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Среди "пропавших без вести" командир механизированной роты военной части А4, бывший пропагандист из "Украинских новостей" Петраковский. Об этом заявляют сами украинские ресурсы.

"Под Часовым Яром пропал без вести мой друг и коллега А. Петраковский. В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили уносить тела, но безуспешно. Позиция сейчас находится под врагом", — комментирует генеральный директор агентства "Украинские новости".

"Петраковский А., 1977 года рождения во время боестолкновения вблизи г. Часов Яр 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах", — пишет командование ВСУ родственникам.