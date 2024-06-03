Сами напросились. Россия предостерегает США от просчётов, которые будут иметь фатальные последствия

Кремль предостерегает Вашингтон от просчётов с фатальными последствиями

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское руководство предостерегает Соединённые Штаты от просчётов, которые "могут иметь фатальные последствия".

Фото: commons.wikimedia.org by Balk/ MSC

Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Так он прокомментировал разрешение украинской армии совершать атаки оружием США вглубь территории РФ.

По атакам Вооружённых сил Украины на системы предупреждения о ракетном нападении Рябков отметил следующее: такие провокационные поползновения будут жёстко пресекаться, а, самое главное, что ответ от России может быть асимметричным.