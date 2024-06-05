Уже сообщалось, что по Одессе ракета "Искандер-М" нанесла точный удар.
И вот появилось уточнение, что ракета запуском из Крыма уничтожила 11 офицеров НАТО. Ранее это было названо "прогремело в районе Затоки". Уже подсчитано, что ликвидированы 9 чехов и двое британцев.
Спецы из НАТО приехали поддерживать инженерные войска, а также организовывать тыловые мероприятия в Николаевской и Херсонской областях.
Британцы приехали для ротации ракетчиков, расположенных в Миргороде. Два офицера должны были детализировать полётные задания для StormShadow/Scalp. Удар пришёлся по портовому зданию в Одессе у судоремонтного завода, где представляли прибывших офицеров.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.