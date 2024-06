Гробы на Запад. В Одессе ракета "Искандер-М" из Крыма уничтожила 11 офицеров НАТО

Уже сообщалось, что по Одессе ракета "Искандер-М" нанесла точный удар.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0