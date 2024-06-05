Уничтожение логистики ВСУ. По мосту в Затоке опять нанесён удар "Искандером"

По мосту в Затоке в Одесской области мощный прилёт "Искандера"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступила информация, что в Одесской области по мосту в Затоке был мощный прилёт ракеты "Искандер".

Через этот железнодорожный мост снабжалась не только южная группировка армии Украины, но и крупные подразделения украинских войск в Донбассе.

Мост в Затоке уже несколько раз пытались уничтожить, но каждый раз военные инженеры могли оперативно восстановить повреждения. Для ударов по мосту ВС РФ применяли как крылатые баллистические ракеты, так и морские безэкипажные катера.

Впервые по мосту удар был нанесён в конце апреля 2022 года.