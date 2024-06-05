Поступила информация, что в Одесской области по мосту в Затоке был мощный прилёт ракеты "Искандер".
Через этот железнодорожный мост снабжалась не только южная группировка армии Украины, но и крупные подразделения украинских войск в Донбассе.
Мост в Затоке уже несколько раз пытались уничтожить, но каждый раз военные инженеры могли оперативно восстановить повреждения. Для ударов по мосту ВС РФ применяли как крылатые баллистические ракеты, так и морские безэкипажные катера.
Впервые по мосту удар был нанесён в конце апреля 2022 года.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.