Накануне российский президент Владимир Путин дал добро но отправку оружия в страны, которые воюют с государствами, поставляющими Киеву вооружение.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что это даст Вашингтону и его союзникам ощутить на себе прямое применение русского оружия, и чувствительные объекты держав, снабжающих ВСУ, будут гореть в "адском пламени".
Так, по словам зампреда Совбеза России, Белый дом и его союзники могут ощутить на себе прямое применение вооружения из РФ со стороны третьих стран. Конкретные страны при этом не называются, однако ими могут быть все те, кто считает Соединённые Штаты и их союзников врагами.
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