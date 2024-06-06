"У вас много человек!". Экс-генерал НАТО заявил, что мобилизовать в ВСУ надо поголовно всех

Бен Ходжес: Киев не должен останавливать мобилизацию ни на минуту

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всех граждан Украины из-за границы нужно вернуть на противостояние с российской армией.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил бывший генерал североатлантического альянса НАТО Бен Ходжес.

В обращении к киевскому режиму он отметил, что в Европе находится много людей, буквально миллионы мужчин и женщин призывного возраста, которых можно было бы призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Однако вместо этого эти люди находятся в Румынии, Польши, Германии. Да и в самой Украине не все желают служить.

"Они должны служить. Это нужно исправить", — говорит экс-генерал НАТО.

Экс-генерал НАТО заявил, что мобилизовать в ВСУ надо поголовно всех женщин и мужчин