Всех граждан Украины из-за границы нужно вернуть на противостояние с российской армией.
Об этом заявил бывший генерал североатлантического альянса НАТО Бен Ходжес.
В обращении к киевскому режиму он отметил, что в Европе находится много людей, буквально миллионы мужчин и женщин призывного возраста, которых можно было бы призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Однако вместо этого эти люди находятся в Румынии, Польши, Германии. Да и в самой Украине не все желают служить.
"Они должны служить. Это нужно исправить", — говорит экс-генерал НАТО.
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