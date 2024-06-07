Как может начаться ядерная война: аналитик ответил

Доктор военных наук Сивков объяснил план США по началу войны в Европе

3:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил возможный сценарий столкновения России и НАТО. По его мнению, НАТО готовится к воздушной операции для установления господства в небе над Украиной. Одним из признаков этого является передача Швецией Украине самолетов ДРЛО, сообщает "Военное дело".

"Этот самолет базируется на небольшом гражданском турбовинтовом самолете. На его фюзеляже установлена фазированная антенная решетка, обеспечивающая обнаружение целей на траверзных углах. Самолет оснащен системой управления и наведения истребительной авиации, а также выдачи целеуказания для ракетного вооружения. Он интегрирован в систему управления НАТО, что означает, что целеуказание от него будут получать истребители, пилотируемые натовскими пилотами. Экипаж ДРЛО также состоит из военнослужащих НАТО. Поэтому утверждения, что на этих самолетах будут летать украинские специалисты, не имеют смысла", — считает Сивков.

Он также отметил, что украинские F-16 будут взлетать с территорий стран НАТО, перегоняться на Украину и оттуда выполнять боевые задания.

"По сути, это означает, что авиация НАТО открыто вступает в войну против России", — комментирует Сивков.

Аналитик уверен, что попытка НАТО завоевать воздушное превосходство на Украине будет пресечена российскими ВКС и ПВО, и что она обречена на провал. После этого у европейских стран НАТО останется лишь один вариант для эскалации — использование тактического ядерного оружия.

"Если начнется столкновение с НАТО, переход к ядерным ударам может произойти уже через месяц при благоприятном развитии событий, и через две недели при неблагоприятном", — полагает Сивков.

Он твердо убежден, что Украине не передадут ядерное оружие, и его будут применять исключительно военнослужащие НАТО.

"Россия должна ясно заявить, что если на территории Украины будет применено ядерное оружие, ответный удар последует не по Украине, а по странам, войска которых применили это оружие. Таким образом, Россия должна распространить свой "ядерный зонтик" на Украину. Это наша земля", — заявил Сивков.

Что касается США, то, по мнению эксперта, Вашингтон дистанцируется от возможного конфликта в Европе.

"На фоне воинственных заявлений НАТО США жестко дистанцируются от этого. Они не разрешили применять свое дальнобойное оружие по территории России и собираются передать руководство группой поддержки Украины в Рамштайне европейцам. Это говорит о том, что США втягивают Европу в войну с Россией, понимая высокие риски перехода к ядерному оружию", — добавляет аналитик.

Сивков отмечает, что это отражает американскую концепцию ограниченной ядерной войны, которая предполагает, что Россия и США не будут применять стратегическое ядерное оружие друг против друга, а будут вести ядерную войну на территориях третьих стран, не затрагивая свои собственные территории.

"При этом своих европейских союзников они не жалеют", — подытожил Сивков.