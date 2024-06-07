Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские учёные вылечили от врождённой глухоты пятерых детей
Археологи обнаружили "Голубую комнату" в Помпеях, раскрывающую тайны древней культуры
ИИ-эксперт Транкова рассказала о рисках внедрения ChatGPT для университетов
Какие культуры нельзя удобрять яичной скорлупой
Суд отказался взыскать с "СОГАЗа" 7,3 млрд в пользу "ОЭМК им. А.А. Угарова"
Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересохших волос
Яблочный пирог без яиц: простой рецепт
Оплату взглядом могут запустить в метро
Военный эксперт Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу
Как может начаться ядерная война: аналитик ответил

Доктор военных наук Сивков объяснил план США по началу войны в Европе

3:19
Силовые структуры » Военные новости

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил возможный сценарий столкновения России и НАТО. По его мнению, НАТО готовится к воздушной операции для установления господства в небе над Украиной. Одним из признаков этого является передача Швецией Украине самолетов ДРЛО, сообщает "Военное дело".

"Этот самолет базируется на небольшом гражданском турбовинтовом самолете. На его фюзеляже установлена фазированная антенная решетка, обеспечивающая обнаружение целей на траверзных углах. Самолет оснащен системой управления и наведения истребительной авиации, а также выдачи целеуказания для ракетного вооружения. Он интегрирован в систему управления НАТО, что означает, что целеуказание от него будут получать истребители, пилотируемые натовскими пилотами. Экипаж ДРЛО также состоит из военнослужащих НАТО. Поэтому утверждения, что на этих самолетах будут летать украинские специалисты, не имеют смысла", — считает Сивков.

Он также отметил, что украинские F-16 будут взлетать с территорий стран НАТО, перегоняться на Украину и оттуда выполнять боевые задания.

"По сути, это означает, что авиация НАТО открыто вступает в войну против России", — комментирует Сивков.

Аналитик уверен, что попытка НАТО завоевать воздушное превосходство на Украине будет пресечена российскими ВКС и ПВО, и что она обречена на провал. После этого у европейских стран НАТО останется лишь один вариант для эскалации — использование тактического ядерного оружия.

"Если начнется столкновение с НАТО, переход к ядерным ударам может произойти уже через месяц при благоприятном развитии событий, и через две недели при неблагоприятном", — полагает Сивков.

Он твердо убежден, что Украине не передадут ядерное оружие, и его будут применять исключительно военнослужащие НАТО.

"Россия должна ясно заявить, что если на территории Украины будет применено ядерное оружие, ответный удар последует не по Украине, а по странам, войска которых применили это оружие. Таким образом, Россия должна распространить свой "ядерный зонтик" на Украину. Это наша земля", — заявил Сивков.

Что касается США, то, по мнению эксперта, Вашингтон дистанцируется от возможного конфликта в Европе.

"На фоне воинственных заявлений НАТО США жестко дистанцируются от этого. Они не разрешили применять свое дальнобойное оружие по территории России и собираются передать руководство группой поддержки Украины в Рамштайне европейцам. Это говорит о том, что США втягивают Европу в войну с Россией, понимая высокие риски перехода к ядерному оружию", — добавляет аналитик.

Сивков отмечает, что это отражает американскую концепцию ограниченной ядерной войны, которая предполагает, что Россия и США не будут применять стратегическое ядерное оружие друг против друга, а будут вести ядерную войну на территориях третьих стран, не затрагивая свои собственные территории.

"При этом своих европейских союзников они не жалеют", — подытожил Сивков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Прощупать почву. На Кубу идут четыре российских военных судна Дмитрий Плотников Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересохших волос
Яблочный пирог без яиц: простой рецепт
Оплату взглядом могут запустить в метро
Военный эксперт Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу
Садальский шокирован античеловечным призывом псковского депутата
Стало известно, почему кошки любят спать в хозяйской постели
3 фильма ужасов 2023 года, которые испугали Стивена Кинга
Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Советник президента РФС: осенью начнутся переговоры о восстановлении прав сборной
В Тюменской области спасли мужчину с застрявшей в кишечнике рыбной костью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников