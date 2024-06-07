Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд в Мексике на скорости сбил туристку на глазах ее ребенка и попал на видео
Маск обещал сделать крупнейший в мире суперкомпьютер на видеопроцессорах Nvidia H100
Актриса Дакота Фаннинг рассказала, что ежегодно получает подарки от Тома Круза
Наталья Крачковская рыдала во время съёмок "Ивана Васильевича"
США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"
В России появилась новая версия Exeed LX Business за 3,09 млн рублей
Полицейские на Филиппинах похитили и избили туристов ради выкупа
Узнайте, какая температура в теплице оптимальна для овощей
Учёные из США выяснили опасность длительной кето-диеты
Марш в могилы. США заставят Украину провести в 2025 году ещё одно контрнаступление

Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление

0:42
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины проведут в 2025 году ещё одно "контрнаступление" после получения "помощи в размере 61 млрд долларов".

Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.

Цель нового "контрнаступа" — помешать армии России "присвоить" больше территорий.

Теперь армия Украины должна пойти в новое, пускай и "мясное" контрнаступление. Это нужно для того, чтобы Вашингтон мог себя похвалить: мол, весь успех украинской армии — благодаря США. Ну а на Банковой живо "взяли под козырёк", выбрав для этого Харьковскую область.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
На Запорожском направлении уничтожен брошенный в прорыв украинский спецназ Дмитрий Плотников Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
США и 13 стран подписали соглашения о "чистой экономике"
В России появилась новая версия Exeed LX Business за 3,09 млн рублей
Полицейские на Филиппинах похитили и избили туристов ради выкупа
Узнайте, какая температура в теплице оптимальна для овощей
Учёные из США выяснили опасность длительной кето-диеты
Визажист Панфиловская рассказала о различиях между люксовой и бюджетной косметикой
Нижегородские мошенники осуждены за инсценировку ДТП и страховые махинации
Комик Гарик Харламов взял в жёны актрису Катерину Ковальчук
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошек
Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников