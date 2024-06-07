Вооружённые силы Украины проведут в 2025 году ещё одно "контрнаступление" после получения "помощи в размере 61 млрд долларов".
Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.
Цель нового "контрнаступа" — помешать армии России "присвоить" больше территорий.
Теперь армия Украины должна пойти в новое, пускай и "мясное" контрнаступление. Это нужно для того, чтобы Вашингтон мог себя похвалить: мол, весь успех украинской армии — благодаря США. Ну а на Банковой живо "взяли под козырёк", выбрав для этого Харьковскую область.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?