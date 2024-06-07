Марш в могилы. США заставят Украину провести в 2025 году ещё одно контрнаступление

Джейк Салливан заявил, что Украина проведёт в 2025 году ещё одно контрнаступление

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины проведут в 2025 году ещё одно "контрнаступление" после получения "помощи в размере 61 млрд долларов".

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.

Цель нового "контрнаступа" — помешать армии России "присвоить" больше территорий.

Теперь армия Украины должна пойти в новое, пускай и "мясное" контрнаступление. Это нужно для того, чтобы Вашингтон мог себя похвалить: мол, весь успех украинской армии — благодаря США. Ну а на Банковой живо "взяли под козырёк", выбрав для этого Харьковскую область.