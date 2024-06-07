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ВСУ нанесли террористические удары по Херсонской области и Луганску

Либеральный шабаш ПМЭФ на костях жителей жителей Новороссии

1:50
Силовые структуры » Военные новости

В то время на ПМЭФ вся элита страны восторгалась тому, что "жить стало лучше, жить стало веселее", а также развлекалась с "эскортницами", главной из которых была Ксения Собчак, с территории "страны 404" были совершены террористические обстрелы Луганска и посёлка в Херсонской области, причём погибло большое количество гражданских лиц.

Либеральный шабаш ПМЭФ на костях жителей жителей Новороссии
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Утром 7 июня был обстрелян Луганск ракетами американского производства ATACMS. 

Позже в Херсонской области украинские террористы нанесли удар по магазину, в котором собралось несколько десятков человек. 

Удар был нанесён по магазину, в котором собралось большое количество гражданских. По всей видимости, жители той местности не так часто сталкиваются с проблемой обстрелов, если собираются в значительном количестве. Наведение было точным, и погибло около 20 человек.

"Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области. В результате обстрела погиб 21 человек, еще пятеро ранены",

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо полагает, что удар носил показательный характер и был предназначен для демонстрации успехов ВСУ. 

"Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран"

Учитывая, что обстрелы производились с применением высокоточного оружия ситуация становится крайне неприятной: террористические обстрелы с целью запугивания и деморализации населения производятся ВСУ с прямого одобрения западных кураторов. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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