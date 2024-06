ВСУ нанесли террористические удары по Херсонской области и Луганску

В то время на ПМЭФ вся элита страны восторгалась тому, что "жить стало лучше, жить стало веселее", а также развлекалась с "эскортницами", главной из которых была Ксения Собчак, с территории "страны 404" были совершены террористические обстрелы Луганска и посёлка в Херсонской области, причём погибло большое количество гражданских лиц.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice