Французы и грузины. Под Харьковом ракетный удар уничтожил более 110 наёмников и боевиков ВСУ

Удар ВКС под Харьковом уничтожил свыше 110 солдат и наёмников ВСУ

Удар российской боевой авиации под Харьковом уничтожил более 110 солдат и наёмников киевского режима.

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ВКС РФ в Чугуевском районе нанесли удар по базам отдыха "Малиновка" и "Строитель", в результате чего ликвидированы более сотни бандеровцев (среди них много наёмников), а также более 130 неонацистов получили тяжёлые ранения, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

На базах были развернуты ПВД Сил специальных операций ВСУ и иностранных наймитов, которые готовили проведение террористических актов на приграничье РФ — в Белгородской и Курской областях, отметил военкор.

Среди погибших наемников преимущественно граждане Грузии и Франции.