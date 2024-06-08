Удар российской боевой авиации под Харьковом уничтожил более 110 солдат и наёмников киевского режима.
ВКС РФ в Чугуевском районе нанесли удар по базам отдыха "Малиновка" и "Строитель", в результате чего ликвидированы более сотни бандеровцев (среди них много наёмников), а также более 130 неонацистов получили тяжёлые ранения, сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
На базах были развернуты ПВД Сил специальных операций ВСУ и иностранных наймитов, которые готовили проведение террористических актов на приграничье РФ — в Белгородской и Курской областях, отметил военкор.
Среди погибших наемников преимущественно граждане Грузии и Франции.
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