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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: десант ВДВ штурмует Часов Яр, полностью освобождено село Крынки

Украина признаёт напрасные потери в Крынках, русские бойцы зашли в посёлок Сокол

4:12
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Украина признаёт напрасные потери в Крынках, русские бойцы зашли в посёлок Сокол
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем сводку с фронта на субботу, 8 июня.

Харьковское направление

Продолжаются встречные бои в районе города Волчанска и посёлка Липцы. И если в районе второго давят ВСУ, то в районе первого наступают бойцы российской армии.

Украинской армии за вчера удалось занять оставшуюся часть садоводческого товарищества севернее Липцев и выйти на фланг села Глубокое. Одновременно с этим на северном рубеже Волчанска армия РФ смогла продвинуться с нескольких сторон и постепенно поджимает бандеровцев к реке Волчья.

Этот участок фронта втягивает всё больше сил с обеих сторон и становится все более ожесточённым.

Фланги Артёмовска

Украинские ресурсы сообщают, что ситуация в Часове Яре и на его границах серьёзно ухудшилась для них.

На южном фланге продолжают наступать российские бойцы, западней канала в направлении мкр. "Новый" у них есть успехи, ВС РФ там уже закрепляются. На северном фланге продолжаются тяжёлые бои у села Калиновка и к северу от населённика. Там тоже есть успехи.

Продолжается тяжёлое продвижение в мкр. "Канал", сражение буквально за каждую постройку.

Бойцы 98-й ВДД ВДВ пробили 500-метровый коридор вглубь украинских позиций и взяли в плен 7 боевиков 41-й бригады ВСУ.

Херсонское направление

"Плацдарм в Крынках всё!" — так в шоке пишут украинские ресурсы.

Боевики ВСУ вдруг "неожиданно" признают, что киевский режим полностью потерял плацдарм в Крынках на левобережье Днепра, где украинская морская пехота и спецназ за этот год понесли чудовищные потери.

Кстати, ранее Киев убеждал собственный народ, что оттуда ВСУ начнут своё наступление на полуостров Крым.

"Сколько хлопцев положили ни за що", — именно так комментируют шокированные украинцы в социальных сетях.

Авдеевское направление

На этом участке российская группировка поддавливает националистов на восточных окраинах посёлка Карловка, закрепляется на дачах. К селе Яснобродовка армия РФ всё ближе, но пока не торопится входить, ожидая охвата населённика.

С мест сообщается о новом направлении продвижения ВС РФ на север — от Уманского к Новосёлке Первой. Данный манёвр даст возможность наносить удары по Соколу и Новопокровскому с двух сторон. Такой фланговый удар будет раздергивать бандеровцев внутри этой зоны. Кстати, в Сокол уже вошли первые российские "шторма".

В Новоалександровке движение русских интенсивнее, улучшаются позиции. К селу Калиново российская армия двигается также с двух сторон — от Новоалександровки и от Архангельского.

Террористические удары Киева

25 украинских дронов-камикадзе сбиты сегодня ночью над регионами России:

  • 9 над Крымом,
  • 6 над Краснодарским краем,
  • 3 над Астраханской областью,
  • 3 над Белгородской областью,
  • 2 над Ростовской областью,
  • 1 над Брянской областью,
  • 1 над Тульской областью.

Уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

Напомним, накануне террористы ВСУ ударили по жилому дому в Луганске. Сегодня ночью спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. Число погибших при обрушении подъезда выросло до 6.

Поисково-спасательная операция продолжается, отмечает глава ЛНР Леонид Пасечник. Сейчас известно о 60 раненых.

Глава Республики добавил, что параллельно восстанавливаются водо- и электроснабжение. Оставшихся без крыши над головой людей разместили в ПВР, с ними работают психологи и  медики.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу луганск часов яр леонид пасечник
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