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В Турции полагают, что мирные предложения Путина являются "проблеском надежды"

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Силовые структуры

Новые мирные предложения, выдвинутые президентом Путиным, дают надежду на разрешение конфликта заявил Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции на конференции в Бюргенштоке. Однако, по мнению главы МИД Турции, конференция по Украине в Швейцарии была бы более эффективной, если бы в ней участвовали представители России.

Турция изначально заявляла о поддержке Украины, но соглашалась выступать посредником, именно в Стамбуле едва не были подписаны соглашения по прекращению огня в марте 2022 года. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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