В Турции полагают, что мирные предложения Путина являются "проблеском надежды"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новые мирные предложения, выдвинутые президентом Путиным, дают надежду на разрешение конфликта заявил Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции на конференции в Бюргенштоке. Однако, по мнению главы МИД Турции, конференция по Украине в Швейцарии была бы более эффективной, если бы в ней участвовали представители России.

Турция изначально заявляла о поддержке Украины, но соглашалась выступать посредником, именно в Стамбуле едва не были подписаны соглашения по прекращению огня в марте 2022 года.