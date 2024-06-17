По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, опубликованным в газете Neue Zürcher Zeitung, без участия России невозможно достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Ясно, что без России мира не будет", - заявил Нехаммер.
Канцлер отметил, что быстро начавшиеся конфликты не так просто завершить в короткие сроки. Он считает, что швейцарская конференция стала «первым шагом» на пути к их урегулированию.
В настоящее время основным камнем преткновения остаётся территориальный вопрос. Также нет полного согласия относительно того, какие гарантии безопасности можно предоставить Украине, и какие из них примет Россия.
Ранее Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно, если киевский режим согласится на отведении войск с конституционных территорий РФ, то есть из новых регионов, а также признает нейтральный статус. Однако подписание долгосрочного договора возможно только с легитимными властями, нынешний глава режима Владимир Зеленский не является легитимным, его подпись юридической силы не имеет.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.