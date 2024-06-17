Эксперт назвал главную цель кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ

Военный аналитик назвал цель кадровых перестановок в Минобороны РФ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ, направленные на достижение главной цели — победы в спецоперации на Украине.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что изменения назревшие и правильные, а новая команда под руководством министра обороны Андрея Белоусова усилит деятельность министерства.

Анна Цивилева, возглавлявшая фонд "Защитники Отечества", займется социальным блоком, что аналитик называет естественным и удачным решением. Павел Фрадков назначен заместителем министра обороны для эффективного управления военными расходами и интеграции военной экономики в общую экономическую модель страны, сообщает URA.RU.

Коротченко подчеркнул, что все новые люди в Минобороны — это опытные профессионалы, которые будут реализовывать обещания Президента по поддержке участников спецоперации на Украине.