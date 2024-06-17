Эксперт назвал главную цель кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ, направленные на достижение главной цели — победы в спецоперации на Украине.
Военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что изменения назревшие и правильные, а новая команда под руководством министра обороны Андрея Белоусова усилит деятельность министерства.
Анна Цивилева, возглавлявшая фонд "Защитники Отечества", займется социальным блоком, что аналитик называет естественным и удачным решением. Павел Фрадков назначен заместителем министра обороны для эффективного управления военными расходами и интеграции военной экономики в общую экономическую модель страны, сообщает URA.RU.
Коротченко подчеркнул, что все новые люди в Минобороны — это опытные профессионалы, которые будут реализовывать обещания Президента по поддержке участников спецоперации на Украине.
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