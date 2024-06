Такого ещё не видели! На Харьковском фронте состоялся "бенефис" ФАБ-3000 с УМПК — видео

Сегодня, 20 июня, в посёлке Липцы на Харьковском направлении состоялась "премьера" авиабомбы — ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International