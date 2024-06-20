Такого ещё не видели! На Харьковском фронте состоялся "бенефис" ФАБ-3000 с УМПК — видео

В Липцах прошла "громкая премьера" ФАБ-3000 М-54 с УМПК

Сегодня, 20 июня, в посёлке Липцы на Харьковском направлении состоялась "премьера" авиабомбы — ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве первой цели был выбран трёхэтажный дом используемый армией Украины как пункт временной дислокации, пишет Telegram-канал Fighterbomber

Прямого попадания в дом не получилось, но надо учесть, что это первое боевое применение в мире бомбы этого калибра с УМПК.

Ну а отклонение бомбы на десяток метров даже для управляемого боеприпаса — превосходный результат, поскольку радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 — более 200 метров, а осколки сохраняют убойную силу на дальности более 1,2 км.

Авторы этой ФАБ, не имеющей аналогов по мощности, поистине сделали большую работу.

В Липцах прошла "громкая премьера" ФАБ-3000 М-54 с УМПК