Российские ВКС применили сверхмощную бомбу

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили в зоне специальной военной операции фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Вес бомбы составляет более 3 тонн. Собеседник агентства сообщил, что российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области.
С февраля на заводе в Нижегородской области запущено массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. В марте также сообщалось, что на этом предприятии выпускаются авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. С начала года объёмы их производства увеличились.
Российское новшество заключается в том, что на старые советские авиабомбы теперь ставятся навигаторы и модули планирования, что позволяет в разы увеличить дальность полёта и точность попадания при сохранении боевой нагрузки. Применение сверхмощных авиабомб позволяет эффективнее "разбирать опорники" ВСУ.
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