Российские ВКС применили сверхмощную бомбу

ВСУшники в панике: ВКС России применили ФАБ-3000

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили в зоне специальной военной операции фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

Вес бомбы составляет более 3 тонн. Собеседник агентства сообщил, что российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области.

С февраля на заводе в Нижегородской области запущено массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. В марте также сообщалось, что на этом предприятии выпускаются авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. С начала года объёмы их производства увеличились.

Российское новшество заключается в том, что на старые советские авиабомбы теперь ставятся навигаторы и модули планирования, что позволяет в разы увеличить дальность полёта и точность попадания при сохранении боевой нагрузки. Применение сверхмощных авиабомб позволяет эффективнее "разбирать опорники" ВСУ.