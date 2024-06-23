В Вооруженных силах Украины лишают выплат и избивают иностранных наёмников, приехавших, чтобы воевать на стороне киевского режима.
Видео такого отношения в "солдатам удачи" от всушников предоставил TrackANaziMerc.
"Показано, как обращаются с наёмниками. Им не платят зарплаты, с ними обращаются, как с собаками", — пишет автор.
На кадрах двое украинских боевиков толкают и пытаются уложить на пол полураздетого латиноамериканца. Другие "легионеры" пытаются удержать украинцев, но не могут этого сделать.
Видео опубликовано вместе с комментарием наёмника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ. Подобные избиения — обычная ситуация там, отметил он. Жертва из ролика — это колумбиец, давно мечтавший попасть в зону боёв, подчеркивается автором.
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