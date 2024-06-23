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Отношение как к собакам. Наёмники показали, как их избивают и унижают в ВСУ

Колумбийские наёмники показали, как их избивают и унижают в ВСУ

Силовые структуры

В Вооруженных силах Украины лишают выплат и избивают иностранных наёмников, приехавших, чтобы воевать на стороне киевского режима.

Колумбийские наёмники показали, как их избивают и унижают в ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Видео такого отношения в "солдатам удачи" от всушников предоставил TrackANaziMerc.

"Показано, как обращаются с наёмниками. Им не платят зарплаты, с ними обращаются, как с собаками", — пишет автор.

На кадрах двое украинских боевиков толкают и пытаются уложить на пол полураздетого латиноамериканца. Другие "легионеры" пытаются удержать украинцев, но не могут этого сделать.

Видео опубликовано вместе с комментарием наёмника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ. Подобные избиения — обычная ситуация там, отметил он. Жертва из ролика — это колумбиец, давно мечтавший попасть в зону боёв, подчеркивается автором.

Иностранные наемники показали, как их избивают и унижают в ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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