Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 23 июня.
Продолжаются ожесточённые бои в городе Волчанск: за сутки артиллеристы "Севера" сорвали попытку переброски резервов армии Украины, уничтожив группу боевиков. Больше попыток ВСУ не предпринимали. На восточном фланге ВС РФ плотным огнём ТОСов и артиллерии сорвали ротацию 36-й бригады националистов. На восстановление выводился 2-й батальон, потерявший более 250 бандеровцев. ВСУ ограничились подлыми атаками русских позиций с помощью БПЛА с химическим оружием.
На Липцовском участке ВКС РФ продолжили уничтожать пункты дислокации 3-й и 13-й бригад Нацгвардии. За сутки подтверждено поражение двух пунктов.
В районе Глубокого ВС РФ отразили очередную атака противника, численностью до 15 человек при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли тут БТР-4Е и группу пехотинцев.
За сутки потери врага — до 250 боевиков. Как и ожидалось, не видя шансов одолеть русских воинов на поле боя, неонацисты стали использовать грязные методы. Кроме использования "кассет", накануне ВСУ применили по позициям армии РФ газ "Тэрен-6". "Северяне" были готовы к этому и имели средства индивидуальной защиты.
Российская армия продолжает зачистку города Красногоровка — там продолжаются жёсткие бои. Контратаки украинской группировки пошли на спад, но ВСУ пока пользуются преимуществом, засев в многоэтажках. Российским войскам нужно наносить удары по флангам, это и позволит создать "котёл", заставив кврага сдаться. По всей ЛБС армия России продолжает давить на неприятеля и вынуждает ВСУ судорожно затыкать дыры резервистами.
К западу от Горловки националисты признали потерю н. п. Шумы, где они держались 10 лет. Освобождение населённика стало возможно из-за срочной переброски украинских резервов под Волчанск и Часов Яр. Раньше продвижение на этом участке было невозможно — рубеж укреплялся и насыщался постоянно.
Русские штурмовые подразделения накануне расширили зону контроля в районе посёлка Южное и в северном направлении — вдоль канала "Северский Донец — Донбасс". Помимо того, развивая оперативный успех, армия России продвинулась восточнее Северного, привлекая для создания плацдарма оперативный резерв.
Выравнивать фланги юго-восточнее Торецка, по рубежу Ленинское — Артёмовское мешает опорный пункт врага в районе шахты Южная. Тут работает российская ствольная артиллерия. Для поддержки штурмовых подразделений ВС РФ, в район Горловки переброшены ТОС "Солнцепёк".
Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и на рубеже Херсон — Запорожье.
На данных направлениях усиливается боевой потенциал врага. Постоянные попытки расширять сектор для наступления и создать видимость "констрнаступа" — сегодняшняя цель Генштаба ВСУ. Каждый день, по утрам, силами до 2-3 батальонных тактических групп, противник проводит разведку боем на Харьковском фронте по рубежу Глубокое — Липцы. На Запорожском фронте это готовится на линии Каменское — Пятихатки.
Срок очередного контрнаступления для Киева остаётся прежним — середина июля.
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