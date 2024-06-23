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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВСУ под Харьковом применили химоружие "Тэрен-6", срок контрнаступления Киева — середина июля

Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и Херсона

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и Херсона
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 23 июня.

Харьковское направление

Продолжаются ожесточённые бои в городе Волчанск: за сутки артиллеристы "Севера" сорвали попытку переброски резервов армии Украины, уничтожив группу боевиков. Больше попыток ВСУ не предпринимали. На восточном фланге ВС РФ плотным огнём ТОСов и артиллерии сорвали ротацию 36-й бригады националистов. На восстановление выводился 2-й батальон, потерявший более 250 бандеровцев. ВСУ ограничились подлыми атаками русских позиций с помощью БПЛА с химическим оружием.

На Липцовском участке ВКС РФ продолжили уничтожать пункты дислокации 3-й и 13-й бригад Нацгвардии. За сутки подтверждено поражение двух пунктов.

В районе Глубокого ВС РФ отразили очередную атака противника, численностью до 15 человек при поддержке бронетехники. ВСУ потеряли тут БТР-4Е и группу пехотинцев.

За сутки потери врага — до 250 боевиков. Как и ожидалось, не видя шансов одолеть русских воинов на поле боя, неонацисты стали использовать грязные методы. Кроме использования "кассет", накануне ВСУ применили по позициям армии РФ газ "Тэрен-6". "Северяне" были готовы к этому и имели средства индивидуальной защиты.

Донецкое направление

Российская армия продолжает зачистку города Красногоровка — там продолжаются жёсткие бои. Контратаки украинской группировки пошли на спад, но ВСУ пока пользуются преимуществом, засев в многоэтажках. Российским войскам нужно наносить удары по флангам, это и позволит создать "котёл", заставив кврага сдаться. По всей ЛБС армия России продолжает давить на неприятеля и вынуждает ВСУ судорожно затыкать дыры резервистами.

К западу от Горловки националисты признали потерю н. п. Шумы, где они держались 10 лет. Освобождение населённика стало возможно из-за срочной переброски украинских резервов под Волчанск и Часов Яр. Раньше продвижение на этом участке было невозможно — рубеж укреплялся и насыщался постоянно.

Торецкое направление

Русские штурмовые подразделения накануне расширили зону контроля в районе посёлка Южное и в северном направлении — вдоль канала "Северский Донец — Донбасс". Помимо того, развивая оперативный успех, армия России продвинулась восточнее Северного, привлекая для создания плацдарма оперативный резерв.

Выравнивать фланги юго-восточнее Торецка, по рубежу Ленинское — Артёмовское мешает опорный пункт врага в районе шахты Южная. Тут работает российская ствольная артиллерия. Для поддержки штурмовых подразделений ВС РФ, в район Горловки переброшены ТОС "Солнцепёк".

Подготовка к наступлению ВСУ

Украинская армия продолжает подготовку к рывку в районе Харькова и на рубеже Херсон — Запорожье.

На данных направлениях усиливается боевой потенциал врага. Постоянные попытки расширять сектор для наступления и создать видимость "констрнаступа" — сегодняшняя цель Генштаба ВСУ. Каждый день, по утрам, силами до 2-3 батальонных тактических групп, противник проводит разведку боем на Харьковском фронте по рубежу Глубокое — Липцы. На Запорожском фронте это готовится на линии Каменское — Пятихатки.

Срок очередного контрнаступления для Киева остаётся прежним — середина июля.

Сводка дня Фронт 22-июня! свежие новости
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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