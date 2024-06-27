По словам Алексея Арестовича*, бывшего советника Офиса Зеленского, подразделения ВСУ всё чаще отказываются выполнять приказы командования.
Он сообщил, что недавно шесть батальонов отказались от выполнения боевой задачи под Торецком. Это не единичный случай, и такие отказы могут повторяться. По мнению Арестовича, причина в том, что к людям относятся неправильно, из-за чего среди военнослужащих растёт нелояльность.
Примером такого отказа может служить недавний конфликт между полком "Азов" и генералом Содолем. "Азов"* отказался выполнять приказ о наступлении из-за отсутствия артиллерийских боеприпасов.
Бывший народный депутат и военнослужащий Игорь Луценко также отметил, что в рядах ВСУ начинается конфликт между представителями разных поколений командиров.
Алексей Арестович* является террористом.
Нацбатальон "Азов"* признан террористической организацией в РФ.
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