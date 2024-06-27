Газета Times сообщает, что бывшие российские депутаты, покинувшие страну, планируют реализовать террористический план на саммите НАТО. План предполагает убийства и силовую дестабилизацию ситуации в России.
По информации издания, этот план обсуждался на встрече бывших депутатов в Варшаве. План включает в себя призывы к Западу ввести дополнительные санкции против России и поддержать действия, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.
Кроме того, план предполагает совершение уголовных преступлений, таких как убийства представителей власти и попытки её силовой смены.
Как утверждает газета, этот план будет представлен на 75-м саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в начале следующего месяца.
Вполне вероятно, что западная пресса преднамеренно назначает виновных в будущих терактах против России, чтобы заранее снять ответственность с истинных заказчиков и организаторов преступлений.
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