Беглые депутаты из России по версии Times готовят теракты в стране

Times опубликовала зловещий прогноз по дестабилизации ситуации в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Газета Times сообщает, что бывшие российские депутаты, покинувшие страну, планируют реализовать террористический план на саммите НАТО. План предполагает убийства и силовую дестабилизацию ситуации в России.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По информации издания, этот план обсуждался на встрече бывших депутатов в Варшаве. План включает в себя призывы к Западу ввести дополнительные санкции против России и поддержать действия, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Кроме того, план предполагает совершение уголовных преступлений, таких как убийства представителей власти и попытки её силовой смены.

Как утверждает газета, этот план будет представлен на 75-м саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в начале следующего месяца.

Вполне вероятно, что западная пресса преднамеренно назначает виновных в будущих терактах против России, чтобы заранее снять ответственность с истинных заказчиков и организаторов преступлений.