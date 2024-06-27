Катастрофа для ВСУ. За двое суток армия России уничтожила 6 пусковых установок РСЗО Himars

После пляжа Севастополя началась настоящая охота на "Хаймарсы"

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За двое последних суток сводки с СВО сообщили об уничтожении 6-ти пусковых установок РСЗО Himars.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Три уничтожены группировкой "Днепр", три накануне без территориальной привязки, поскольку о них отчитались в непривязанном к конкретному месту разделе действий ВКС РФ, ракетчиков и артиллеристов.

И здесь не только явное развертывание охоты на "Хаймарсы" после пляжа Севастополя. Здесь очередной повод заметить, что объём западной помощи кратно шире, того, о чём заявлялось. Вот и выходит, что масштаб демилитаризации оказывается ещё глубже.

"Именно поэтому после того, как в апреле, когда американский кран снова открылся и подаяний отвалили на миллиард, совокупный их размер за следующие два месяца до второго миллиарда не дотянул: подают нечасто и скупенько. Явно стремясь растянуть располагаемый бюджет намного дольше, чем до конца сентября, то есть американского финансового года", — пишет Telegram-канал "АДЕКВАТ Z".

Отмечается, что именно это обстоятельство ставит жирный крест на шансах любого возможного украинского наступления, обсуждение которого в последние дни стало так популярно.

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