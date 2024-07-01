"Нет иного инструмента": Как США и Китай могут запустить мировую войну на Тихом океане

Политолог Ищенко заявил, что США готовятся к войне с Китаем на Тихом океане

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы издания "Военное дело", обсудил возможный конфликт между США и Китаем на Тихом океане.

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В интервью в конце мая он заявил, что для России скорый конфликт на Тихом океане мог бы стать "великим спасением". Однако США, вероятно, также осознают потенциальные последствия. Будет ли Вашингтон раздувать напряженность вокруг Тайваня, создавая конфликт с Китаем, который может быть более масштабным и опасным, чем украинский, не находя времени для разрешения конфликта с Россией?

Ищенко утверждает, что это вероятно. США лишены других инструментов воздействия на Китай, так как традиционные финансово-экономические методы давления перестали быть эффективными. Китай разработал альтернативные стратегии и не так зависит от американского и европейского рынков. Однако контроль над Китаем остается ключевой задачей для США в стратегии поддержания своего гегемонического влияния.

Проблема сдерживания Китая как потенциального экономического и политического конкурента для США стала актуальной еще в конце 90-х годов. С тех пор она только усилилась, и США рассматривают различные подходы, включая подстрекательство противостояния между Китаем и его соседями, что помогает им укреплять свои позиции в регионе Тихого океана.