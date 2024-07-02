Израильский разведчик Георгий Рипер отметил в интервью Pravda.Ru, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде, на Крымском мосту и в Крыму можно считать одними из самых опытных в мире.
Он подчеркнул, что оборона в некоторых городах и регионах России, расположенных возле границы с бывшей Украиной, имеет более высокий уровень защиты, чем известная система "Железный купол". Напомним, что израильская система является первым эшелоном ПВО и предназначена для отражения атак от простых беспилотников и реактивных систем залпового огня с небольшим количеством баллистических ракет.
По мнению Рипера, Крымский мост в настоящее время является одним из самых защищённых объектов в мире.
Системы ПВО в Белгороде, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны вооружённых сил Украины, демонстрируют свою уникальную опытность, успешно отражая атаки реактивных систем залпового огня.
В Крыму также достигнут значительный успех в сбивании баллистических ракет ATACMS и Storm Shadow|Scalp — по сути, Крым является единственным регионом с опытом отражения атак крылатыми ракетами и баллистикой врага.
Разведчик также отметил, что высокий уровень подготовки, вооружённости и опыта характеризует не только системы ПВО в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но также и в курортных зонах Кубани, где сейчас наблюдается увеличение числа атак БПЛА.
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