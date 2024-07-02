Разведчик Рипер: самая опытная в мире ПВО — Белгород, Крым и мост

Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Израильский разведчик Георгий Рипер отметил в интервью Pravda.Ru, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде, на Крымском мосту и в Крыму можно считать одними из самых опытных в мире.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная

Он подчеркнул, что оборона в некоторых городах и регионах России, расположенных возле границы с бывшей Украиной, имеет более высокий уровень защиты, чем известная система "Железный купол". Напомним, что израильская система является первым эшелоном ПВО и предназначена для отражения атак от простых беспилотников и реактивных систем залпового огня с небольшим количеством баллистических ракет.

По мнению Рипера, Крымский мост в настоящее время является одним из самых защищённых объектов в мире.

Системы ПВО в Белгороде, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны вооружённых сил Украины, демонстрируют свою уникальную опытность, успешно отражая атаки реактивных систем залпового огня.

В Крыму также достигнут значительный успех в сбивании баллистических ракет ATACMS и Storm Shadow|Scalp — по сути, Крым является единственным регионом с опытом отражения атак крылатыми ракетами и баллистикой врага.

Разведчик также отметил, что высокий уровень подготовки, вооружённости и опыта характеризует не только системы ПВО в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но также и в курортных зонах Кубани, где сейчас наблюдается увеличение числа атак БПЛА.