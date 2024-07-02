Как сообщило агентство Kyodo, в сентябре Филиппины вернут США ракетную систему средней дальности, которая была развёрнута в рамках совместных учений Balikatan 2024, проходивших с 22 апреля по 10 мая.
Причины, по которым система будет находиться на Филиппинах столь продолжительное время, не уточняются.
Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что США разместили на Филиппинах ракеты средней и меньшей дальности, и это одна из причин для отказа от моратория на производство ракет подобного класса.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.