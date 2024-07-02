США якобы заберут РСМД с Филиппин

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщило агентство Kyodo, в сентябре Филиппины вернут США ракетную систему средней дальности, которая была развёрнута в рамках совместных учений Balikatan 2024, проходивших с 22 апреля по 10 мая.

Фото: NASA by Rocket Lab, PDM

Причины, по которым система будет находиться на Филиппинах столь продолжительное время, не уточняются.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что США разместили на Филиппинах ракеты средней и меньшей дальности, и это одна из причин для отказа от моратория на производство ракет подобного класса.