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США якобы заберут РСМД с Филиппин

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Силовые структуры

Как сообщило агентство Kyodo, в сентябре Филиппины вернут США ракетную систему средней дальности, которая была развёрнута в рамках совместных учений Balikatan 2024, проходивших с 22 апреля по 10 мая.

США якобы заберут РСМД с Филиппин
Фото: NASA by Rocket Lab, PDM

Причины, по которым система будет находиться на Филиппинах столь продолжительное время, не уточняются.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что США разместили на Филиппинах ракеты средней и меньшей дальности, и это одна из причин для отказа от моратория на производство ракет подобного класса. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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