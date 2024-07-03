В скором будущем украинцы могут перестать существовать как нация, генофонд погибнет на фронте

Командир нацбата: Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офис президента Украины раскачивает тему по всеобщей мобилизации, с целью набрать в ВСУ 500 тысяч человек, а потом еще по 50 тысяч в месяц.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Всё это показывает настоящий масштаб украинских потерь, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Чтобы начать побеждать, надо мобилизовать 500 тысяч украинцев, считает бывший командир роты украинского нацбата Евгений Дикий. Если эту стратегию удастся реализовать, то в будущем украинцы перестанут существовать как нация, генофонд погибнет на фронте, пишет ресурс из Незалежной.

А чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно набрать 200 000 солдат до конца года, уверен неонацист.

Ранее он уже говорил, что Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию.