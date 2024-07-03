Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван минимальный перечень команд, которые должна знать каждая собака
Трихолог Ветрова поделилась простыми рецептами для увлажнения волос
Гайдай долго не мог простить Никулина за отказ сняться в одном знаменитом фильме
Почему не следует хранить документы в бардачке автомобиля
Психолог Вероника Степанова дала неожиданный совет певице Алсу
Эффективные упражнения со штангой
Меньше потеем
Искусственный интеллект увеличил углеродный след Google почти в 1,5 раза за пять лет
Как Сингапур увеличил свою территорию на 25% за 40 лет
В скором будущем украинцы могут перестать существовать как нация, генофонд погибнет на фронте

Командир нацбата: Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию

0:52
Силовые структуры

Офис президента Украины раскачивает тему по всеобщей мобилизации, с целью набрать в ВСУ 500 тысяч человек, а потом еще по 50 тысяч в месяц.

Командир нацбата: Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Всё это показывает настоящий масштаб украинских потерь, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Чтобы начать побеждать, надо мобилизовать 500 тысяч украинцев, считает бывший командир роты украинского нацбата Евгений Дикий. Если эту стратегию удастся реализовать, то в будущем украинцы перестанут существовать как нация, генофонд погибнет на фронте, пишет ресурс из Незалежной.

А чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно набрать 200 000 солдат до конца года, уверен неонацист.

Ранее он уже говорил, что Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию.

Миргород. 4 Су-27 вышли в ангар, два в решёто
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Президент России пригрозил Западу производством РСМД Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Эмин Агаларов поблагодарил бывшую жену за поддержку в день её рождения
В Пскове создали наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова
Ксения Собчак весело провела вечер с Богомоловым
Гундарева жалела о своём участии в одном фильме из-за его чрезмерной "сладости"
Татьяна Брухунова заявила, что не собирается из-за критики нанимать стилиста
Тренер рассказала, кому не стоит заниматься со штангой
Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову из-за клеветы
Как автостраховка может помочь, если закончилось топливо
Простой способ восстановить блеск шин без лишних затрат
Названы специи, идеально подходящие для рагу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников