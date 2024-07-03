Офис президента Украины раскачивает тему по всеобщей мобилизации, с целью набрать в ВСУ 500 тысяч человек, а потом еще по 50 тысяч в месяц.
Всё это показывает настоящий масштаб украинских потерь, пишет Telegram-канал "Легитимный".
Чтобы начать побеждать, надо мобилизовать 500 тысяч украинцев, считает бывший командир роты украинского нацбата Евгений Дикий. Если эту стратегию удастся реализовать, то в будущем украинцы перестанут существовать как нация, генофонд погибнет на фронте, пишет ресурс из Незалежной.
А чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно набрать 200 000 солдат до конца года, уверен неонацист.
Ранее он уже говорил, что Украина проиграет, если Киев не проведёт всеобщую мобилизацию.
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