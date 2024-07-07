Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что никто не называл конкретных сроков вступления Украины в альянс, и через 10 лет членство Украины в альянсе отнюдь не гарантирован.
Ранее он вроде бы обмолвился о том, что к 2034 году Украина может рассчитывать на членство в альянсе. Однако теперь и эта слабая надежда оказалась ложной.
Фактически Украина не сможет стать членом НАТО никогда, ибо все политики Запада осознают, что членство Украины в блоке означает неизбежную глобальную войну с Россией. Однако правящие круги Запада избегают прямого признания этого факта, чтобы не дискредитировать всю пропагандируемую цель войны для украинских солдат.
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