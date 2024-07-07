"Опять обманули": даже в 2034 году Украина не будет в НАТО как говорил Столтенберг

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что никто не называл конкретных сроков вступления Украины в альянс, и через 10 лет членство Украины в альянсе отнюдь не гарантирован.

Фото: norden.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

Ранее он вроде бы обмолвился о том, что к 2034 году Украина может рассчитывать на членство в альянсе. Однако теперь и эта слабая надежда оказалась ложной.

Фактически Украина не сможет стать членом НАТО никогда, ибо все политики Запада осознают, что членство Украины в блоке означает неизбежную глобальную войну с Россией. Однако правящие круги Запада избегают прямого признания этого факта, чтобы не дискредитировать всю пропагандируемую цель войны для украинских солдат.