По больнице прилетел снаряд ЗРК Nasams — это факт.
Об этом сообщает украинский ресурс "Легитимный".
Киев к концу вчерашнего дня полностью убрал из медиа тему "чья ракета ударила" по больнице "Охматдет", переключившись на позитив по сбору денег на фоне трагедии, который должен показать "единство нации", но всё настолько наиграно, что деньги собрали принудительно с бизнеса, а моральный дух населения так и остался низким.
Как сообщает источник ресурса, тема с ракетой не обсуждается, так как задают очень много вопросов и скидывают разборы, где чётко указано, что это ракета ВСУ. И нечем это крыть.
Киевский режим боится одного, если СМИ Запада проведут своё расследование, то всем станет ясно, что, ракета попавшая в больницу — украинская (западного производства).
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