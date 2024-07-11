Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, Россия не планирует участвовать в следующем саммите, посвящённом ситуации на Украине.
Как заявил Михаил Галузин в беседе с РИА Новости, Москва полагает, что на переговорах будет продвигаться «тупиковая и ультимативная» формула, предложенная Зеленским, при этом другие инициативы не будут учитываться.
"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", — сказал заместитель Лаврова.
В России новое мероприятие рассматривают как попытку исправить ситуацию после неудачи в Швейцарии. Ранее поступала информация, что организовать саммит могут в Саудовской Аравии, а представители киевского режима даже предлагают "позвать" на саммит Россию.
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