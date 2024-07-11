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Замглавы МИД: Россия не намерена участвовать в саммитах по "формуле Зеленского"

1:04
Силовые структуры

Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, Россия не планирует участвовать в следующем саммите, посвящённом ситуации на Украине.

Замглавы МИД: Россия не намерена участвовать в саммитах по "формуле Зеленского"
Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Как заявил Михаил Галузин в беседе с РИА Новости, Москва полагает, что на переговорах будет продвигаться «тупиковая и ультимативная» формула, предложенная Зеленским, при этом другие инициативы не будут учитываться.

"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", — сказал заместитель Лаврова.

В России новое мероприятие рассматривают как попытку исправить ситуацию после неудачи в Швейцарии. Ранее поступала информация, что организовать саммит могут в Саудовской Аравии, а представители киевского режима даже предлагают "позвать" на саммит Россию. 

Президент Владимир Путин неоднократно повторял условия, при которых возможно прекращение огня. Но прекращение огня не означает подписания мирного договора. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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