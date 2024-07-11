ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе

Сотрудники силовых структур предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. По информации Центра общественных связей ФСБ, злоумышленник, выходец из одной из стран Центральной Азии, намеревался убить священнослужителей и поджечь здание храма.
"Пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации (далее — МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона. Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) в городе Майкопе и убийство священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания", — говорится в заявлении.
Как уточнили в службе безопасности, злоумышленник тщательно подготовился к совершению теракта. Он провёл разведку местности, разработал план атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
Также стало известно, что преступник планировал снимать происходящее на камеру, чтобы после выложить в интернет и "пропагандировать ваххабитские идеи". После совершения теракта он намеревался скрыться за границей.
Правоохранительные органы своевременно выявили и пресекли деятельность злоумышленника. У него были изъяты запрещённые материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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