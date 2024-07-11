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ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе

Сотрудники ФСБ схватили злоумышленника, намеревавшегося устроить теракт в Майкопе

Силовые структуры

Сотрудники силовых структур предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. По информации Центра общественных связей ФСБ, злоумышленник, выходец из одной из стран Центральной Азии, намеревался убить священнослужителей и поджечь здание храма.

Сотрудники ФСБ схватили злоумышленника, намеревавшегося устроить теракт в Майкопе
Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

"Пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации (далее — МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона. Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) в городе Майкопе и убийство священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания", — говорится в заявлении.

Как уточнили в службе безопасности, злоумышленник тщательно подготовился к совершению теракта. Он провёл разведку местности, разработал план атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

Также стало известно, что преступник планировал снимать происходящее на камеру, чтобы после выложить в интернет и "пропагандировать ваххабитские идеи". После совершения теракта он намеревался скрыться за границей.

Правоохранительные органы своевременно выявили и пресекли деятельность злоумышленника. У него были изъяты запрещённые материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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