RQ-4 Global Hawk больше не помощник. Слепая армия Украины запустила БЭКи по Севастополю "на авось"

Без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk ВСУ ослепли в Чёрном море

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 18 июля, в акватории Чёрного моря под Севастополем ночью уничтожены 10 используемых ВСУ безэкипажных катеров.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Ron Newsome, PDM

Как обычно, расстреляли БЭКи противника вертолёты армейской и морской авиаций.

Характерно, что без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk, который не сможет больше помогать с целеуказанием, слепая армия Украины запустила морские беспилотники "на авось". Не вышло.

Безэкипажные катера — это морские платформы, которые управляются дистанционно или работают автономно, без непосредственного участия экипажа. Устройства предназначены для выполнения разных задач, включая разведку, патрулирование, противоминные операции, обеспечение безопасности портов и др.

Основные характеристики и функции безэкипажных катеров — автономность и дистанционное управление.