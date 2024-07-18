Сегодня, 18 июля, в акватории Чёрного моря под Севастополем ночью уничтожены 10 используемых ВСУ безэкипажных катеров.
Как обычно, расстреляли БЭКи противника вертолёты армейской и морской авиаций.
Характерно, что без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk, который не сможет больше помогать с целеуказанием, слепая армия Украины запустила морские беспилотники "на авось". Не вышло.
Безэкипажные катера — это морские платформы, которые управляются дистанционно или работают автономно, без непосредственного участия экипажа. Устройства предназначены для выполнения разных задач, включая разведку, патрулирование, противоминные операции, обеспечение безопасности портов и др.
Основные характеристики и функции безэкипажных катеров — автономность и дистанционное управление.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.