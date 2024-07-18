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Без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk ВСУ ослепли в Чёрном море

0:59
Силовые структуры

Сегодня, 18 июля, в акватории Чёрного моря под Севастополем ночью уничтожены 10 используемых ВСУ безэкипажных катеров.

Без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk ВСУ ослепли в Чёрном море
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Ron Newsome, PDM

Как обычно, расстреляли БЭКи противника вертолёты армейской и морской авиаций.

Характерно, что без поддержки американского дрона RQ-4 Global Hawk, который не сможет больше помогать с целеуказанием, слепая армия Украины запустила морские беспилотники "на авось". Не вышло.

Безэкипажные катера — это морские платформы, которые управляются дистанционно или работают автономно, без непосредственного участия экипажа. Устройства предназначены для выполнения разных задач, включая разведку, патрулирование, противоминные операции, обеспечение безопасности портов и др.

Основные характеристики и функции безэкипажных катеров — автономность и дистанционное управление.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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