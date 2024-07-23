Российский "Искандер-М" одним ударом "обнулил" полсотни западных инструкторов под Харьковом

ВС РФ ударом "Искандера-М" уничтожили около 50 инструкторов НАТО

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский расчёт ОТРК "Искандера-М" поразил пункт временного размещения западных инструкторов и наёмников в Харьковской области. Об этом сообщают в Минобороны России.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В сообщении отмечается, что пункт дислокации натовских военнослужащих и инструкторов находился в городе Дергачи Харьковского района. В результате удара ракетного комплекса "Искандер-М" ликвидированы порядка 50 человек со стороны противника.

Ранее в Одессе Вооружённые силы России уничтожили 18 военнослужащих британской Специальной воздушной службы и французской армии.